Fifa afirma que Infantino desconhecia pedido de escolta policial no Canadá

A Fifa afirmou nesta terça-feira que seu presidente, Gianni Infantino, desconhecia o suposto pedido de um comboio policial especial em Vancouver, relacionado ao Congresso da Fifa desta semana.

A emissora canadense Global News BC citou fontes anônimas alegando que dirigentes da Fifa haviam solicitado que fosse providenciada a Infantino uma escolta policial semelhante às concedidas ao Papa ou a chefes de Estado.

A emissora indicou que o pedido, que teria permitido ao comboio de Infantino circular pela cidade sem obstruções de tráfego, foi negado.

A entidade máxima do futebol mundial negou que o dirigente estivesse envolvido no pedido, mas não negou explicitamente que tal solicitação tivesse sido feita.

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"O presidente da Fifa não tinha conhecimento nem esteve envolvido em quaisquer solicitações às autoridades referentes ao seu transporte e segurança para o 76º Congresso da Fifa", afirmou um porta-voz da federação internacional.

O porta-voz acrescentou que, em conformidade com os arranjos prévios para esse tipo de evento, o Comitê Canadense para a Copa do Mundo de 2026 "contactou as autoridades para solicitar apoio em relação a todos os delegados, convidados e outras partes interessadas".

"A Fifa não comenta sobre protocolos de transporte e segurança referentes ao presidente da Fifa e agradece às forças de segurança de Vancouver pelo apoio contínuo prestado nesta semana".

A Global News citou uma declaração do prefeito da cidade canadense, Ken Sim, na qual ele afirmou que "quaisquer medidas de transporte implementadas serão apropriadas, prudentes e consistentes com a maneira como Vancouver sedia, com segurança, grandes eventos internacionais".

O Congresso da Fifa tem início nesta quinta-feira em Vancouver, cidade que também sediará sete partidas durante a Copa do Mundo.

Com conteúdo da AFP*