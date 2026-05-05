Fifa convida federação iraniana a Zurique para 'preparar' Copa do Mundo

A Fifa convidou à sua sede em Zurique a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI) "antes do dia 20 de maio para preparar a Copa do Mundo", informaram fontes próximas ao processo nesta terça-feira (5) à AFP.

A participação do Irã no Mundial na América do Norte (11 de junho a 19 de julho) não está 100% garantida, em meio à guerra no Oriente Médio, iniciada no final de fevereiro com bombardeios de Israel e Estados Unidos em território iraniano.

Apesar da situação, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou em diversas ocasiões que a seleção do Irã vai disputar seus jogos da fase de grupos em solo americano, como previsto.

"Quero confirmar, sem ambiguidades, que o Irã vai participar da Copa do Mundo de 2026. E, com certeza, o Irã jogará nos Estados Unidos", reiterou Infantino na abertura do 76º Congresso da Fifa, realizado em Vancouver, no Canadá, em 30 de abril.

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"Se o Gianni falou, então estou de acordo", declarou em entrevista posterior o presidente americano, Donald Trump.

"Eu disse a ele: 'Faça o que quiser. Você pode ficar com eles' (...) Acho que eles devem poder jogar", acrescentou Trump, que em outras ocasiões insinuou que os jogadores iranianos não estariam "seguros" caso viajassem para os Estados Unidos.

Essas declarações levaram dirigentes do futebol iraniano a planejar um boicote, antes de pedir que os jogos da seleção do país fossem realizados no México, o que foi rejeitado pela Fifa.

Apesar da posição de Infantino, o recente Congresso enumerou as dificuldades logísticas que a presença do Irã na América do Norte poderia causar.

Na véspera, a delegação iraniana cancelou sua participação em Vancouver, alegando um comportamento ofensivo por parte da polícia de imigração em sua chegada ao aeroporto de Toronto.

O Canadá classificou a Guarda Revolucionária Iraniana, braço armado ideológico da República Islâmica, como grupo terrorista.

O presidente da FFIRI, Mehdi Taj, é um ex-membro desta poderosa organização.

Em seu retorno ao Irã, Taj declarou à imprensa local que queria ter "uma reunião" com a Fifa, na qual teria "muitas questões a tratar".

A Fifa espera uma resposta da FFIRI até no máximo três semanas antes do início da Copa do Mundo.

O primeiro jogo do irã está marcado para o dia 16 de junho em Los Angeles, contra a Nova Zelândia.

Depois, a equipe enfrenta a Bélgica no dia 21 de junho, também em Los Angeles, e encerra sua participação na fase de grupos no dia 27, em Seattle, contra o Egito.

A seleção iraniana ficará concentrada na cidade de Tucson, no Arizona.

*com conteúdo da AFP