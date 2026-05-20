EUA liberam seleção da RD Congo para a Copa apesar de surto de ebola

Os Estados Unidos irão autorizar a entrada da seleção da República Democrática do Congo para a disputa da Copa do Mundo, abrindo uma exceção nas restrições impostas devido ao surto de ebola, informou um funcionário do governo norte-americano nesta terça-feira.

A equipe africana, que retorna ao torneio após mais de meio século, está no Grupo K, ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

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"Esperamos que a seleção possa participar"

“Esperamos que a seleção da RDC possa participar da Copa”, afirmou um alto funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato.

A declaração ocorreu um dia após as autoridades dos EUA anunciarem o reforço nos controles sanitários em aeroportos para viajantes vindos de regiões afetadas pelo surto, que já deixou mais de 130 mortos.

O país também restringiu a entrada de pessoas sem cidadania americana que tenham passado pela República Democrática do Congo, Uganda ou Sudão do Sul nos 21 dias anteriores à viagem.

Segundo o funcionário, a seleção congolesa, a única entre esses países classificada para o Mundial, está treinando na Europa, o que pode permitir sua entrada no território americano sem impedimentos diretos.

Caso membros da delegação tenham estado recentemente em seu país de origem, eles não serão barrados, mas passarão por protocolos rigorosos de controle, semelhantes aos aplicados a cidadãos americanos que retornam ao país.

“Estamos trabalhando para incluí-los em procedimentos de testes e isolamento similares aos exigidos para cidadãos e residentes permanentes”, explicou.

A fonte ressaltou que essa exceção não se estende aos torcedores da RD Congo que desejarem viajar para acompanhar a seleção.

Caminho da RDC

A equipe africana, que não disputa o torneio desde 1974 — quando ainda se chamava Zaire —, estreia no dia 17 de junho contra Portugal, em Houston. Em seguida, enfrenta a Colômbia em 23 de junho, em Guadalajara, e encerra a fase de grupos no dia 27 contra o Uzbequistão, em Atlanta.

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*Por AFP