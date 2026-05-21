Com Mané, Senegal revela convocados para a Copa do Mundo

A seleção de Senegal anunciou nesta quinta-feira os seus convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Iraque.
O técnico Pape Thiaw divulgou uma lista com 28 jogadores, mas ainda precisará cortar dois nomes antes do prazo final estabelecido pela FIFA. O destaque é o atacante Sadio Mané, do Al-Nassr, que retorna após ficar fora do último Mundial.
Veja abaixo a lista dos convocados:
Goleiros: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice);
Defensores: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht);
Meio-campistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique);
Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Chérif Ndiaye (Samsunspor).