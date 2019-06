Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo celebra “triplete” em 2019

Neste domingo, Cristiano Ronaldo conquistou o seu segundo troféu com a camisa da seleção portuguesa. Jogando em casa, no Estádio do Dragão, os lusos bateram a Holanda por 1 a 0, com gol de Gonçalo Guedes, e venceram a primeira edição da Liga das Nações.

Com isso, CR7 alcança seu terceiro título na temporada, uma vez que já havia vencido a Supercopa da Itália e o Campeonato Italiano com a camisa da Juventus. Assim, por meio de sua conta oficial no Instagram, o gajo celebrou o “triplete” conquistado em 2019.

“Bom dia, depois de conquistar a super copa de Itália, campeonato italiano, não poderia haver melhor maneira de terminar a época, com a conquista da #UefaNationsLeague. 2+1= triplete”, escreveu.

Além do título, Cristiano Ronaldo ainda recebeu o troféu de artilheiro da fase final do torneio, após ter marcado três vezes na semifinal, diante da Suíça. O também português Bernardo Silva foi eleito o jogador do campeonato.