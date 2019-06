Uefa elege elenco ideal da Champions com Messi, CR7 e três brasileiros

A Uefa divulgou no início da tarde deste domingo a seleção da Liga dos Campeões da temporada 2018/2019. Além da presença de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e seis jogadores do Liverpool, o grande campeão do torneio, três brasileiros também estão na lista dos 20 atletas: o goleiro Alisson, dos Reds, David Neres, do Ajax, e Lucas Moura, do Tottenham.

Alisson foi um dos grandes nomes do Liverpool durante a competição, principalmente na reta final. David Neres comandou o ataque do Ajax para eliminar Real Madrid e Juventus nos mata-matas, enquanto Lucas Moura marcou inesquecíveis três gols do Tottenham contra o time holandês, culminando com a ida da equipe para a grande final.

Além deles, Messi (saiu nas semifinais) e Cristiano Ronaldo (caiu nas quartas), ainda estiveram presentes nomes como Van Djik, De Ligt, De Bruyne, Ndombele e Sterling. No total, apenas jogadores de sete clubes foram colocados no time ideal: Liverpool (seis), Ajax (cinco), Barcelona (dois), Tottenham (três), Manchester City (dois), Juventus (um) e Lyon (um).

Confira abaixo todos os escolhidos e seus respectivos clubes:

– Alisson – goleiro – Liverpool

– Ter Stegen – goleiro – Barcelona

– Van Djik – defensor – Liverpool

– De Ligt – defensor – Ajax

– Vertonghen – defensor – Liverpool

– Alexander-Arnold – defensor – Liverpool

– Robertson – defensor – Liverpool

– Sissoko – meio-campista – Tottenham

– Ziyech – meio-campista – Ajax

– De Bruyne – meio-campista – Manchester City

– De Jong – meio-campista – Ajax

– Ndombele – meio-campista – Lyon

– Wiljnaldum – meio-campista – Liverpool

– David Neres – atacante – Ajax

– Sterling – atacante – Manchester City

– Messi – atacante – Barcelona

– Tadic – atacante – Ajax

– Mané – atacante – Liverpool

– Cristiano Ronaldo – atacante – Juventus

– Lucas Moura – atacante – Tottenham