Corinthians sofre para vencer o Ponta Grossa pela Superliga

O Corinthians-Guarulhos segue com uma campanha consistente na Superliga masculina de vôlei. Nesta terça-feira, a equipe paulista visitou o Ponta Grossa Caramuru, na Arena Multiuso, e conseguiu mais uma vitória na competição, a quinta em sete jogos, ao vencer por suados 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 25/21, 25/23, 28/30 e 15/12.

Com o resultado, o Corinthians-Guarulhos chegou aos 12 pontos e manteve-se na sexta colocação da Superliga Masculina. Já o Ponta Grossa Caramuru agora tem quatro, na décima posição.

A partida contou com momentos distintos. O Ponta Grossa Caramuru começou com um enorme domínio, sem tomar conhecimento do Corinthians. Com isso, os paranaenses não tiveram dificuldades para fechar a primeira parcial em 25 a 16.

No segundo set, porém, a equipe paulista se reabilitou e passou a ter uma boa atuação, saindo na frente do placar. O Ponta Grossa até chegou a virar o marcador, porém o Corinthians se manteve firme para fazer 25 a 21 e deixar tudo igual na partida.

O terceiro set foi mais disputado. Com troca de pontos a todo momento, a parcial chegou ao momento decisivo apertada e definiu-se com um lance polêmico. Quando o Corinthians vencia por 24 a 23, os árbitros marcaram bola fora em lance duvidoso que seria um ace de Léo para empatar o set. No entanto, o Timão fechou por 25 a 23 e abriu vantagem no placar.

No quarto set, o Corinthians-Guarulhos iniciou aparentando que fecharia o jogo e chegou a abrir quatro pontos. No entanto, o Ponta Grossa conseguiu uma reação incrível e fechou a parcial mais equilibrada da partida, levando o duelo para o tie-break.

O set decisivo começou com o Corinthians em desvantagem, já que Sidão recebeu um cartão vermelho por reclamação. Ainda assim, o time paulista reagiu e manteve o desempenho ruim do Ponta Grossa em seus domínios.

Ambas as equipes voltarão a atuar pela Superliga masculina na próxima sexta-feira. Às 20 horas (de Brasília), o Ponta Grossa Caramuru receberá o Canoas na Arena Multiuso. Já às 21h30 (de Brasília), o Corinthians será anfitrião diante do Sesi-SP, no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos.