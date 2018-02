Sesc-RJ bate Vôlei Barueri e chega à liderança provisória da Superliga

Nesta quarta-feira, o Sesc-RJ visitou o Vôlei Barueri pela Superliga de Vôlei Feminina. A equipe de Bernardinho teve dificuldades ao longo da partida, mas acabou conseguindo a vitória por 3 sets a 1, parciais de 18 a 25; 27 a 25; 23 a 25 e 18 a 25. O resultado foi fundamental para o time carioca, que conseguiu assumir a liderança provisória da competição com 52 pontos e aguarda a partida do Praia Clube, que vai enfrentar o Sesi-SP na quinta, em Uberlândia.

Durante o primeiro set, o time comandado por Bernardinho não teve grandes dificuldades e acabou fechando com a parcial de 25 a 18. No segundo, determinadas à buscar o resultado, as jogadoras do Vôlei Barueri fizeram grande set, e com muita emoção conseguiram empatar a partida em 27 a 25 e 1 a 1 em sets.

A palavra que melhor define o segundo set é o equilíbrio. As duas equipes faziam jogo muito parelho, e as comandadas de Bernardinho conseguiram vencer por 25 a 23, com sofrimento. No quarto set, o time do Rio de Janeiro voltou a apresentar um jogo mais consistente, não correu grandes riscos e fechou em 25 a 18, decretando a vitória por 3 a 1 e a liderança provisória da Superliga.

A próxima partida do Sesc-RJ será no próximo dia 17 contra o Minas. Já o Vôlei Bauru jogará diante do Barueri, fora de casa, em partida marcada para o dia 16.