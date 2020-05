Ex-Santos comemora sucesso na Itália: “Não acredito nesse sonho”

André Anderson deixou o Santos sem muito alarde em 2018, mas o sucesso na Itália só aumenta. O meia-atacante atua na Lazio e foi convocado para a seleção sub-20 da Azzurra.

O jovem tem 20 anos e saiu por 400 mil euros (R$ 2,4 mi), além de 20% de futura venda, após não entrar em acordo pela renovação do contrato.

“Para mim era momento de viver novas experiências. O Santos foi o clube que me abriu as portas, cresci na melhor base do futebol brasileiro e isso para mim é uma honra, mas naquele momento eu pensei que seria produtivo respirar novos ares”, disse André, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

“Eu tinha muita vontade de estrear com a camisa do Santos, mas a falta de oportunidades atrapalhou esse sonho”, completou o Menino da Vila.

André Anderson atuou por empréstimo no Salernitana, da segunda divisão da Itália, na última temporada europeia. Mais maduro, voltou para a Lazio e estreou como profissional em 2020. Foram dois jogos pela Série A e um pela Copa da Itália antes da paralisação no futebol em meio ao novo coronavírus.

Veja a entrevista completa abaixo:

Como está sendo a quarentena na Itália?

“Está sendo um momento importante para ficar do lado da minha família aqui na Itália, já que quando estamos na temporada de jogos é mais difícil passarmos o dia todo juntos”.

Como manter a forma física?

“Nós, atletas de alto nível, estamos adaptados a ter uma rotina diária de treinos intensos. Treino em casa não tem a mesma intensidade, porém, temos que buscar a melhor forma para manter nossa condição física e psicológica”.

Sabem quando os treinos na Lazio serão retomados?

“Estamos esperando ansiosamente por essa resposta, mas ainda não sabemos”.

Como foram as primeiras experiências como profissional da Lazio?

“Foi especial para mim. Busquei me preparar bastante pra esse momento, quando estava para entrar passou um filme na cabeça. Eu falava comigo mesmo: ‘Meu Deus, não acredito que esse sonho verdadeiramente se realizou’. Sem dúvidas vai ficar marcado para o resto da minha vida”.

Muito difícil a concorrência no elenco?

“Temos jogadores de alto nível no elenco. Tenho trabalhado forte para conquistar meu espaço. Acredito que trabalhando forte e respeitando o tempo e meus companheiros, conquistarei”.

Qual a importância do empréstimo no Salernitana?

“Foi um divisor de águas do André da base para o André profissional. Aprendi muito nesse período, tive oportunidade de atuar com jogadores com experiência, busquei aprender o máximo. Tenho comigo que foi o ano de mais aprendizado da minha vida”.

Está decidido em buscar vaga na seleção principal da Itália depois da convocação pro sub-20?

“Falar dessa escolha é falar do futuro. Hoje penso mais no momento que tenho vivido na Lazio. Acredito que, sendo jovem, tenho de pensar agora em buscar meu espaço na Lazio e depois tomar essa decisão delicada”.

Quais são suas maiores amizades na Lazio?

“Tenho maior contato com Lucas Leiva, Luiz Felipe e Bastos.

Você acompanha o Santos? Mantém contato com algum ex-colega?

“Acompanho pouco, mas ainda tenho amizades que levarei para o resto da minha vida. Converso às vezes com o Wagner (Leonardo) e com o Nicolas (Bernarod). Éramos muito ligados na base.

Você e outros jogadores saíram cedo do Santos, alguns também antes da estreia como profissional. Acha que o Peixe precisa cuidar mais da base?

“Acredito que sim. Acho muito difícil uma pessoa que conhece de futebol olhar para a base do Santos e não se encantar com todos os talentos que o Santos tem. Mas fico feliz de ver jogadores que saíram da base e estão dando certo no Brasil e no mundo”.

Pensa em voltar para o Santos um dia?

“Tenho um sentimento de carinho e gratidão pelo Santos e uma vontade para o futuro, sim. Seria um orgulho vestir a camisa alvinegra outra vez”.