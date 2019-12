Clubes se manifestam contra manchete racista de jornal italiano

Como se não bastassem os recentes episódios de racismo contra Romelu Lukaku, da Inter de Milão, o jornal italiano Corriere Dello Sport preparou uma capa para lá de polêmica na edição desta quinta-feira. A página principal traz o atacante belga ao lado de Smalling, da Roma, com a manchete “Black Friday”.

“Lukaku e Smalling, ex-companheiros do United e agora ídolos da Inter e da Roma, eis o desafio de amanhã: Campeonato Italiano e Champions em oferta. Eles aprenderam a se respeitar, tomaram posições fortes contra o racismo, são os símbolos de duas equipes que, em comparação com o ano passado, têm 8 pontos a mais. E eles não querem perdê-los”, diz a publicação.

A manchete não foi bem recebida pelos clubes, que rapidamente passaram a se manifestar contra o jornal sobretudo por meio do Twitter.

“Ninguém:

Absolutamente ninguém:

Uma alma sequer:

Escritor das manchetes do Corriere dello Sport:”, escreveu o perfil da Roma.

“Futebol é paixão, cultura e fraternidade. Somos e seremos sempre contra toda forma de discriminação”, disse o perfil da Inter de Milão.

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema.#togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2019