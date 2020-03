Rivaldo elege os três melhores brasileiros que atuam no Campeonato Inglês

Hoje do lado de fora dos gramados, Rivaldo acompanha com frequência o futebol europeu. O ex-jogador foi perguntado sobre quais são os melhores atletas brasileiros que atuam no Campeonato Inglês e não titubeou a apontar o grande destaque.

“Olhando os jogadores brasileiros que mais vêm se destacando no futebol inglês é difícil evitar escolher jogadores dos dois times do momento na Premier League. Para mim, o Alisson, do Liverpool, se destaca, pois é um goleiro muito confiável e que transmite segurança para seu time. Talvez se ele estivesse no jogo contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, eles tivessem se classificado”, afirmou.

Além de Alisson, Rivaldo também ressaltou a importância que Roberto Firmino e Gabriel Jesus têm para Liverpool e Manchester City, respectivamente.

“Também do Liverpool preciso destacar o Roberto Firmino que continua mostrando seu melhor futebol a cada dia, contribuindo com gols e muitas assistências para seus companheiros regularmente”, disse.

“Não posso deixar de fora o Gabriel Jesus, que tem feito muitos gols com o Manchester City, alguns deles muito importantes, como quando marcou no Bernabeu para a Champions League, para o time de Pep Guardiola”, completou.

Por fim, Rivaldo também destacou Lucas Moura, que vive bom momento no Tottenham. O ex-atleta ressalta que é natural que jogadores que estejam se destacando não consigam espaço na Seleção Brasileira.

“É certo que tem muitos outros jogadores mostrando o seu futebol na Inglaterra, e eu incluiria o Lucas Moura se houvesse outra vaga no Top 3. É bom notar que o jogador está sendo valorizado na Premier League, o que só comprova a sua qualidade”, pontuou.

“O Lucas vem se exibindo bem no Tottenham, mas não está tendo chances na Seleção Brasileira – o que é compreensível, já que o Brasil possui hoje muitos jogadores de qualidade em todas as posições, especialmente nas zonas atacantes”, finalizou.