Martinelli brilha e Arsenal empata em clássico eletrizante com o Chelsea

Em um jogo com reviravoltas nos minutos finais, Chelsea e Arsenal empataram em 2 a 2 na tarde desta terça-feira. Válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o clássico de Londres teve os Blues liderando o placar em duas oportunidades. No entanto, os Gunners conseguiram evitar a derrota.

Jogando em casa, o Chelsea iniciou a partida colocando pressão nos rivais. O primeiro gol ocorreu aos 24 minutos, quando Abraham foi derrubado dentro da área por David Luiz, que foi expulso. Na cobrança do pênalti, Jorginho balançou as redes.

Inside the final half an hour, still Chelsea 1-0 Arsenal. Keep pushing lads! 👊 🔵 1-0 🔴 [62′] #CHEARS pic.twitter.com/P5Fe1ALgtk — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 21, 2020

A reação do Arsenal ocorreu apenas na segunda etapa. Aos 17 minutos, o jovem brasileiro Gabriel Martinelli arranca em uma jogada de contra-ataque, fica cara a cara com o goleiro e manda a bola para o fundo do gol.

O Chelsea não se abalou pelo gol de empate, seguiu atacando e, aos 38 minutos, ampliou com Azpilicueta, em uma jogada de escanteio. Quando a partida parecia caminhar para o triunfo dos Blues, Bellerin recebeu a bola na entrada da área aos 41 minutos e bateu cruzado para igualar novamente o marcador.

Com o resultado, o Chelsea segue na quarta colocação com 40 pontos, enquanto o Arsenal fica em 10º, com 30 pontos.