Lesionado, David Silva desfalca o Manchester City contra o Liverpool

O capitão do Manchester City, David Silva, vai ficar afastado entre “10 e 12 dias”, segundo o técnico Pep Guardiola, depois de se machucar no sábado, na vitória de 2 a 1 sobre o Southampton. Assim, o meia perderá o tão aguardado duelo do próximo domingo, contra o Liverpool.

“Ele está machucado. Cinco minutos antes do fim do primeiro tempo ele me disse que tinha um problema muscular. Não falei com o médico. Mas é um mínimo que varia entre 10 e 12 dias”, disse na coletiva de imprensa Guardiola sobre o jogador, que não voltou após o intervalo, sem dar mais detalhes sobre sua lesão.

O meia espanhol de 33 anos, que disputa sua última temporada com os Citizens, vai perder o duelo de quarta-feira contra o Atalanta na Champions além da partida contra os Reds em Anfield.

O Liverpool, líder do Campeonato Inglês, tem seis pontos a mais que o City, segundo colocado na tabela. As equipes se enfrentam pela primeira vez nesta temporada.