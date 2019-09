De virada, Liverpool bate o Newcastle pelo Campeonato Inglês

Na manhã deste sábado, o Liverpool recebeu o Newcastle em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Inglês e venceu de virada pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, os Reds seguem na liderança da competição, invictos, com 15 pontos ganhos. Já o Newcastle, com apenas quatro, aparece em 16°

No próximo domingo, o Liverpool tem clássico fora de casa diante do Chelsea, ao passo que o Newcastle, no sábado, recebe o Brighton.

Atuando dentro de casa, os Reds foram surpreendidos logo no começo da partida. Aos sete minutos de jogo, Willens recebeu no bico da área, gingou pra cima da defesa e conseguiu um belo chute de pé direito, sem chances para Alisson, para abrir o placar a favor do Newcastle.

A resposta do Liverpool veio aos 28 minutos, quando Robertson fez bela jogada pela esquerda e acionou Mané, que invadiu a área e bateu no canto para empatar. Aos 40, após grande roubada de bola ainda no sistema defensivo, o camisa 10 recebeu dentro da área e virou pra o time da casa.

Na segunda etapa, mesmo com o placar a seu favor, o Liverpool continuou imprimindo um ritmo alucinante em busca do terceiro gol. O Newcastle, por sua vez, resistia como era possível e vinha se segurando muito bem. Aos 27, contudo, Salah acionou Firmino, que devolveu de letra, colocando o egípcio na cara do gol. O camisa 11 então só tocou no canto para marcar um golaço e dar números finais ao confronto.