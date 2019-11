Com dois de Van Dijk, Liverpool bate o Brighton e dispara na liderança

Na manhã deste sábado, o Liverpool venceu o Brighton em Anfield por 2 a 1, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Jurgen Klopp contou com dois gols do zagueiro Van Dijk para disparar na liderança.

O Liverpool conseguiu construir a vitória já na primeira etapa. Aos 18 minutos, Van Dijk aproveitou uma boa cobrança de falta de Alexander Arnold para desviar de cabeça e abrir o placar. O zagueiro holandês voltou a balançar as redes aos 24, em uma nova cabeçada.

Solid first half, Reds 👊🔴#LIVBHA — Liverpool FC (@LFC) November 30, 2019

O segundo tempo não foi tão favorável aos Reds. Os donos da casa passaram a jogar com um a menos aos 30 minutos, quando o goleiro Alisson marcou uma falta e foi expulso. Na sequência da jogada, o Brighton descontou com um chute de Lewis Dunk. Mesmo com a superioridade numérica e a distância reduzida no placar, os visitantes não conseguiram evitar a derrota.

O triunfo deixa o Liverpool na liderança com 40 pontos, 11 a mais que o Manchester City, que empatou com o Newcastle neste sábado. O Brighton, por sua vez, segue com 15 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento.

GET IN REDS!! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) November 30, 2019

Confira todos os resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Newcastle 2 x 2 Manchester City

Liverpool 2 x 1 Brighton

Burnley 0 x 2 Crystal Palace

Chelsea 0 x 1 West Ham

Tottenham 3 x 2 Bournemouth