Guaraní vira sobre o Palestino e entra no grupo do Palmeiras na Libertadores

O Guaraní, do Paraguai, está na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, o Aborígene recebeu o Palestino, do Chile, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pelo jogo de volta da terceira fase, e venceu de virada por 2 a 1, garantindo a classificação.

O gol dos visitantes saiu nos acréscimos da primeira etapa. Nicolás Díaz recebeu do lado esquerdo da área e cruzou rasteiro, de primeira, para o meio. Então, Leandro Banegas apareceu e só teve o trabalho de empurrar para as redes, colocando os chilenos em vantagem.

No segundo tempo, porém, os paraguaios viraram a partida e garantiram a vaga. Aos quatro minutos, Raúl Bobadilla aproveitou falha do defensor do Palestino, ficou na cara do goleiro e deixou tudo igual. E aos 38, Rodney Redes recebeu de Edgar Benítez virou o placar. Os chilenos ainda tiveram um jogador expulso aos 24 minutos.

Agora, o Guaraní integra o Grupo B da Copa Libertadores, com Palmeiras, Bolívar-BOL e Tigre-ARG. A estreia do Aborígene na fase de grupos está marcada para a próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Bolívar, no Paraguai.