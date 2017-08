Negociação tem reviravolta e Lucão é emprestado ao Estoril

O zagueiro Lucão tem um novo destino para a próxima temporada. Após inicialmente ser cedido ao Gil Vicente, da segunda divisão de Portugal, o defensor do São Paulo foi anunciado nesta quarta-feira pelo Estoril, da elite portuguesa. O contrato segue sendo por empréstimo de um ano.

Já apresentado oficialmente no novo clube, Lucão enalteceu a chance recebida na equipe portuguesa. “Estou muito feliz pela oportunidade de mostrar o meu futebol para quem não me conhece, seja em Portugal ou em toda a Europa. Quero dar o meu melhor, fazendo uso da minha técnica, raça e vontade de vencer”, declarou o zagueiro.

A mudança ocorreu por dois grandes motivos. O primeiro é que o Estoril ofereceu condições melhores, com o passe do jogador fixado em um valor mais vantajoso ao São Paulo. Além disso, a vitrine de atuar em um time da elite portuguesa despertou maior interesse a ambas as partes. Com o campeonato nacional ainda no início, a nova equipe de Lucão ocupa a sétima posição, com seis pontos.

O contrato de empréstimo do atleta de 21 anos com o Estoril será válido até junho de 2018. O zagueiro já se apresentou ao clube, realizou exames médicos e irá assinar contrato para iniciar os trabalhos.

Em rede social, o atleta confirmou a ida ao Estoril e mostrou gratidão ao São Paulo. “Hoje começo um novo ciclo e a realização de um sonho. Mas antes, gostaria de agradecer a Deus por me proporcionar tudo isso, e ao São Paulo, onde nasci e fui criado. Foram nove anos no clube e sou grato por todo o carinho que lá recebi. Fica o meu muito obrigado aos dirigentes, funcionários de todos os setores, jogadores que convivi e à imensa torcida Tricolor. Agora é na Europa. Em Portugal, no Estoril. Que Deus abençoe essa minha nova jornada”, escreveu.

A saída de Lucão do São Paulo foi tomada em comum acordo com a diretoria. O estopim para a transferência do atleta ocorreu em jogo contra o Atlético-MG, no último dia 18 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 em pleno Morumbi. Na ocasião, o zagueiro foi muito criticado pela torcida após uma atuação ruim e deu fortes declarações na saída do gramado, afirmando que os são-paulinos poderiam ficar tranquilos porque “logo ele iria embora”.

O defensor foi multado em seu salário e, a partir deste momento, passou a agir junto de seus agentes e diretoria para procurar um novo destino para atuar. Lucão deixa o São Paulo com 92 partidas disputadas e quatro gols marcados.