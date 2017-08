Benfica empata com Rio Ave e assume liderança provisória do Português

O Benfica foi visitar o Rio Ave na Vila do Conde, neste sábado, e saiu com um empate que o fez virar líder, mesmo que provisoriamente, do Campeonato Português. Em partida equilibrada que terminou em 1 a 1, as equipes travaram um importante confronto direto na parte de cima da tabela de classificação. Os gols do jogo ficaram por conta de Lisandro López (contra) e Jonas.

Foi o Rio Ave quem impôs seu ritmo no primeiro tempo e propôs jogadas perigosas para o grande visitante. Ainda assim, os benfiquistas conseguiram segurar o resultado e foram para o intervalo com um empate sem gols.

Ao retornar para a partida, o Benfica acabou “ajudando” a equipe da casa. Aos 16 minutos do segundo tempo, Bruno Teles furou a zaga pela esquerda e cruzou na entrada da pequena área. O brasileiro deu o passe para Varela, que saiu aos pés de Guedes, que chutou forte e a bola desviou nas pernas de Lisandro López, abrindo o placar da partida com um gol contra.

Parece que o Rio Ave quis retribuir o presente dos benfiquistas e acabou cometendo uma falta dentro da própria pequena área, cedendo o pênalti ao time visitante. Foi o brasileiro Jonas que chamou a responsabilidade e converteu a penalidade com muita frieza, deixando tudo igual na Vila do Conde.

Com o resultado, o Benfica assumiu a ponta provisoriamente da tabela do Campeonato Português, enquanto o Rio Ave foi para a vice-liderança, ambos com 10 pontos somados.

Confira os resultados dos outros jogos da rodada:

Ferreira 0 x 0 Guimaraes

Moreirense 0 x 3 Tondela

Chaves 0 x 2 Feirense

Rio Ave 1 x 1 Benfica