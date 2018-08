Atual campeão, Porto goleia logo na estreia do Campeonato Português

Mais uma vez, o Porto vem forte em busca de um título nacional. Na noite desse sábado, o atual campeão da Primeira Liga, o Campeonato Português, fez a festa de sua torcida no estádio do Dragão com uma goleada por 5 a 0 em cima da equipe do Chaves logo na estreia no nacional por pontos corridos.

O nome do jogo foi Aboubakar. O atacante do Porto marcou dois gols em 20 minutos e abriu caminho para a vitória tranquila. Brahimi também deixou o seu antes do intervalo.

Na etapa final, dois jogadores marcaram logo após entrarem no jogo. Primeiro, Corona fez o seu apenas quatro minutos depois de pisar no gramado. Em seguida, Mouandilmadji fechou o placar com sete minutos de atuação.

Os brasileiros Alex Telles e Felipe foram titulares na defesa dos mandantes. Otávio entrou no segundo tempo.

Quem também venceu nesse sábado foi o Belenenses. Fora de casa, a equipe superou o Tondela por 1 a 0 graças a gol de Fredy. Já no estádio do Bonfim, o Setúbal fez 2 a 0 no Aves, que teve dois jogadores expulsos e não conseguiu segurar os mandantes.

Confira a tabela da primeira rodada da Primeira Liga:

Sexta-feira

Benfica 3 x 2 Vitória de Guimarães

Sábado

Vitória de Setúbal 2 x 0 Aves

Tondela 0 x 1 Belenenses

Porto 5 x 0 Chaves

Domingo

12h00: Feirense x Rio Ave

12h30: Marítimo x Santa Clara

14h30: Moreirense x Sporting

16h30: Braga x Nacional

Segunda-feira

16h15: Portimonense x Boavista