Tiago Nunes e Jesualdo fazem primeiro clássico por Corinthians e Santos

Corinthians e Santos se enfrentam às 11h (de Brasília) deste domingo, na Arena Corinthians, e o jogo terá um duelo interessante entre os treinadores. Em meio a diferenças e semelhanças, Tiago Nunes e Jesualdo Ferreira fazem o primeiro clássico à frente de seus respectivos clubes.

Os dois treinadores iniciam um novo trabalho em 2020 e ainda procuram conhecer melhor os seus elencos, enquanto começam a implementar as suas ideias. No Corinthians, o jovem Tiago Nunes precisa quebrar com o estilo de jogo reativo que foi uma marca do time de Fábio Carille no ano passado.

Na busca por colocar a sua identidade no plantel corintiano, Tiago ainda vê a sua equipe oscilar nas primeiras rodadas de Campeonato Paulista. Na estreia, o Timão empolgou ao golear o Botafogo-SP por 4 a 1 na Arena Corinthians. Depois disso, entretanto, dois resultados ruins fora de casa: um empate em 1 a 1 contra o Mirassol e uma derrota para a Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas.

Tiago tenta fazer com que o Corinthians seja um time propositivo em 2020, apostando em uma saída de jogo com qualidade à partir dos zagueiros. Com volantes mais participativos e laterais avançados com liberdade para chegar à linha de fundo, o treinador quer potencializar o sistema ofensivo do Timão. Apesar de inconsistências na defesa, o novo estilo tem feito bem ao atacante Mauro Boselli, que já deixou quatro gols no Paulistão.

Do outro lado, assim como Tiago Nunes, Jesualdo Ferreira aposta em uma proposta mais ofensiva para o Santos. Adepto do 4-3-3, o treinador ainda tenta dar a sua cara ao Peixe nas primeiras rodadas. Uma de suas marcas é colocar os laterais bem abertos, dando amplitude ao time, e possibilitando que os seus pontas fiquem mais próximos da área para terem poder de finalização.

Na estreia do Paulistão, o Peixe não convenceu e ficou apenas no 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Na sequência, foram duas vitórias, que colocaram a equipe na liderança do Grupo A. Um 2 a 1 contra o Guarani, em Campinas, e depois por 2 a 0 contra a Inter de Limeira, na casa santista.

Se a aposta pela ofensividade e o estágio inicial de trabalho aproximam Tiago Nunes e Jesualdo Ferreira, há outros pontos que colocam os dois treinadores de lados opostos. A principal delas diz respeito à idade e à experiência.

Aos 39 anos, o corintiano teve o seu primeiro trabalho de destaque no Athletico-PR em 2018 e 2019, com as conquistas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Por outro lado, o técnico santista, de 73 anos, é pioneiro nos estudos acadêmicos sobre futebol em Portugal.

Por lá, Jesualdo conquistou respeito de todo o meio futebolístico e teve momentos de glória com o Porto, ao conquistar o tricampeonato nacional (2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009). Além disso, o português pode se orgulhar de ser campeão na Ásia e África. Conquistou o Campeonato Egípcio com o Zamalek, na temporada 2014/2015, e foi campeão do Catar com o Al Sadd em 2018/2019.

O Corinthians de Tiago Nunes aparece na segunda colocação do Grupo D com 4 pontos, à frente de Bragantino e Ferroviária. A equipe perde no salto de gols para o líder Guarani. No Grupo A, o Santos lidera de forma invicta, com 7 pontos, na frente de Ponte Preta, Oeste e Água Santa.