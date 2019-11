Súmula cita palmeirenses como agressores; São Paulo lamenta briga

A final do Campeonato Paulista sub-17, encerrada com triunfo do São Paulo nos pênaltis, foi marcada por uma confusão no Pacaembu. A súmula cita como agressores os palmeirenses Renan e Garcia, campeões mundiais da categoria pela Seleção, além de Vanderlan. Pelo Twitter, o clube tricolor lamentou o episódio.

Na súmula, o juiz Thiago Lourenço de Mattos relata que o incidente foi causado pela comemoração dos atletas do São Paulo perto da torcida mandante, do Palmeiras. O trabalho da arbitragem na identificação dos envolvidos na briga acabou dificultado pela entrada em campo de funcionários dos dois clubes.

Um dos atletas reconhecidos pela equipe de arbitragem é o zagueiro e lateral esquerdo Renan. Ele foi expulso durante a partida e já estava no vestiário do Palmeiras, mas retornou ao campo e, segundo a súmula, “praticou agressões contra os jogadores da equipe do São Paulo FC”.

O documento elaborado pelos árbitros informa que o lateral direito Garcia atingiu com socos e pontapés o adversário Patryck, mais um campeão mundial. Segundo a súmula, o são-paulino caiu ao chão enquanto tentava correr e continuou sendo agredido, inclusive por “mais atletas e pessoas uniformizadas com a camisa S.E. Palmeiras”.

O documento informa ainda que Vanderlan atingiu “vários jogadores com socos e pontapés”. Ele e Garcia foram oficialmente expulsos, embora não tenham recebido o cartão vermelho em campo. As comissões técnicas tentaram impedir o confronto, segundo os árbitros.

Veja a manifestação oficial do São Paulo sobre o caso:

O São Paulo Futebol Clube parabeniza a campanha feita pelo Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-17 de 2019, cujas disputas finais foram em altíssimo nível e engrandeceram o trabalho de formação do futebol brasileiro.

O clube, porém, lamenta a confusão ocorrida após o jogo desta quarta-feira (20), no Pacaembu, que culminou em atletas são-paulinos feridos e colocou em perigo a integridade física de todos os jovens em campo.

O São Paulo zela pelos jovens, que estão em processo de formação para se tornarem atletas profissionais, e espera que momentos como esse jamais se repitam.