Santos visita o São Bento para confirmar bom início de Sampaoli

Para confirmar o bom início do técnico Jorge Sampaoli, o Santos visita o São Bento nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe foi bem e empatou com o Corinthians em amistoso em Itaquera e venceu a Ferroviária por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela estreia no Paulistão.

O Alvinegro deve contar com a estreia de Yeferson Soteldo. Felipe Aguilar não foi regularizado a tempo e só ficará à disposição para o clássico contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu.

“Não sei as peças, mas intuito é ter o mesmo esquema de jogo. Quem não joga faz os mesmos treinamentos. Independentemente das peças, todos sabem o posicionamento em campo”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva.

O São Bento empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em Ribeirão Preto, na primeira rodada do Estadual. A ideia agora é se impor diante do Santos de Sampaoli.

“Segundo jogo, pouco tempo para recuperar. Santos vem num modelo semelhante ao que gostamos, com posse, dando profundidade, abrindo os zagueiros. Ainda não tá entrosado assim como a gente. Dentro de casa, mesmo sabendo da grandeza do Santos, temos que nos impor”, afirmou o técnico Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

São Bento x Santos

Data: 24 de setembro de 2019 (quinta-feira)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Vitor Carmona Metestaine e Marco Antonio de Andrade Motta Junior

SÃO BENTO: Renan, Éverton Silva, Ewerton Páscoa, Diego Ivo e Marcelo Cordeiro; Paulinho, Fabio Bahia, João Paulo e Alex Maranhão; Henan e Alecsandro

Técnico: Marquinhos Santos

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Carlos Sánchez, Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo (Derlis González) e Felippe Cardoso

Técnico: Jorge Sampaoli