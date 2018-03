Santos enfrenta São Bento em busca da segunda colocação geral

Com time reserva, o Santos enfrenta o São Bento neste domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, em busca da segunda colocação geral do Campeonato Paulista após a última rodada da primeira fase. Os melhores classificados terão a vantagem de decidir as fases finais em casa.

Para terminar como “vice”, o Peixe precisa vencer o São Bento. Dessa forma, há duas alternativas: vitória por dois gols de diferença e empate do Corinthians. Ou, claro, a derrota do rival para o Botafogo, em Ribeirão Preto.

Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota, Léo Cittadini, Vecchio, Rodrygo, Eduardo Sasha e Gabigol serão poupados visando a partida de quinta-feira, contra o Nacional-URU, pela Libertadores da América, no Pacaembu. Alison está suspenso.

“A gente sabe da importância de decidir em casa, com o apoio da nossa torcida, e de brigar pelo primeiro sempre. Brigar pelo melhor sempre. Vamos para essa partida sabendo que temos um jogo importantíssimo na quinta-feira – contra o Nacional, pela Conmebol Libertadores -, mas essa partida de domingo é tão importante quanto. Queremos passar em primeiro. Precisamos e vamos fazer de tudo dentro de campo para alcançar este objetivo”, disse o técnico Jair Ventura.

O São Bento já está desclassificado e cumprirá tabela no domingo. A equipe do interior paulista, com 14 pontos, não pode ultrapassar o Novorizontino, segundo colocado do Grupo C, com 17 pontos. O líder é o Palmeiras, com 23.

A equipe de Sorocaba não contará com Lucas Crispim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante foi emprestado pelo Santos até o fim do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

Santos x São Bento

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 11 de março de 2018, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Herman Brumel Vani e Alberto Poletto Masseira

SANTOS: Vladimir, Robson Bambu, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Guilherme Nunes, Renato e Vitor Bueno; Diogo Vitor, Arthur Gomes e Yuri Alberto.

Técnico: Jair Ventura

SÃO BENTO: Rodrigo Viana, Lucas Farias, Luizão, Jesuíno e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Maicon Souza e Diogo Oliveira; Everaldo, Lúcio Flávio e Anderson Cavalo

Técnico: Paulo Roberto Santos