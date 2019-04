4 /7 /7

Celso Cardoso – O São Paulo chega como franco atirador à decisão. Ganhou confiança com os meninos e por tudo que passou na primeira fase, participa da decisão com menos peso nas costas. O Corinthians, por outro lado, mesmo tendo deixado péssima impressão no último jogo com o Santos, é mais consistente e organizado. O momento do Tricolor é bom, mas o Timão me parece mais pronto. Deve arrancar pelo menos um empate e levar a decisão para Itaquera. (Foto: Reprodução)