4 /6 /6

Bruno Voloch: Difícil prognóstico. São Paulo não inspira confiança, Corinthians idem. Jogo deve ser ruim e sem motivação. A diferença é que no caso do São Paulo já não existe esperança em reverter o quadro. Do lado do Corinthians, mesmo após o vexame na Libertadores, por se tratar de um início de trabalho, o cenário é menos angustiante. Mas os técnicos que não se iludam. É jogo, dependendo do resultado, que pode derrubar qualquer um. (Foto: Arquivo pessoal)