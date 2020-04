Presidente da FPF garante retorno do Campeonato Paulista

Em meio à pandemia do novo coronavírus, as definições dos grandes campeonatos do futebol mundial são uma incógnita. O Campeonato Paulista, no entanto, deve retornar assim que o avanço da covid-19 no Brasil seja contido. Em entrevista ao programa Fox Sports Rádio, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, afirmou que o Estadual será concluído, mas confessou que não estipula uma data para a retomada.

“Apesar de alguns não acreditarem ou quererem, todos os campeonatos que começaram vão terminar. Isso é fato. É a grande vontade da maioria dos clubes, mas só vamos voltar a jogar de acordo com as orientações da medicina, da ciência e das autoridades públicas. Não tem asteriscos, vamos terminar, não sabemos quando, não estamos marcando data, dia, hora, mas não há nenhuma possibilidade de casuísmo, de decidir com a caneta. Futebol se decide dentro de campo e é assim que ele será decidido, dentro de campo”, afirmou.

Essa foi a primeira manifestação pública de Reinaldo Carneiro Bastos sobre o futuro do Paulistão após a suspensão da competição por tempo indeterminado. Mesmo sem saber quando a bola voltará a rolar no estado de São Paulo, o presidente da FPF acredita que não enfrentará grandes obstáculos.

“Apesar de saber que vamos enfrentar enormes dificuldades, os estaduais são mais simples de retornar: não têm avião, aeroporto, viagem interestadual ou internacional. O futebol de São Paulo é cumpridor dos seus compromissos. Nós vamos entregar todas as competições que já começamos. Nada está descartado. Qualquer hipótese será analisada”, disse.

O Campeonato Paulista foi paralisado no dia 16 de março, com o término da 10ª rodada, faltando dois jogos para o fim da primeira fase. Os confrontos das quartas de final e os dois clubes rebaixados ainda não estavam definidos.