Majestoso chega ao 22º mata-mata da história: veja quem leva vantagem

Finalistas do Campeonato Paulista de 2019, São Paulo e Corinthians iniciarão neste domingo, no Morumbi, o 22º mata-mata da história do Majestoso, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Fundado em 1910, o clube do Parque São Jorge tentará ampliar sua larga vantagem no retrospecto.

Em um total de 21 confrontos valendo classificação, o Timão conseguiu eliminar o Tricolor em 16 ocasiões. Para se ter uma ideia do domínio alvinegro, em 39 partidas decisivas, o Corinthians contabiliza 23 vitórias, sete empates e apenas nove derrotas.

O Majestoso estreou em mata-matas em 1962, quando os rivais mediram forças pelas quartas de final da Taça Estado de São Paulo, competição na época organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e, portanto, considerada oficial.

No jogo de ida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem. No entanto, o Timão se recuperou na partida da volta com uma goleada por 5 a 1, abrindo caminho para o título que seria conquistado sobre o Santos na final.

O último clássico de caráter de decisivo aconteceu no ano passado, pelas semifinais do Paulistão. Assim como em 1962, o São Paulo largou na frente ao vencer o primeiro encontro por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Nenê. Na Arena de Itaquera, contudo, o Corinthians devolveu o placar com Rodriguinho e conquistou a vaga graças a duas defesas de Cássio nos pênaltis.

Este será o tira-teima entre Corinthians e São Paulo na história das finais do Campeonato Paulista. Até agora, os rivais se enfrentaram em seis decisões, com três títulos para cada lado. O Timão levou a melhor em 1982, 1983 e 2003, enquanto o Tricolor ganhou em 1987, 1991 e 1998.

As finais da edição 2019 do Paulista começam a ser disputadas neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Por ter feito melhor campanha até aqui, o Corinthians mandará o jogo de volta em sua arena, no dia 21.

Veja os resultados da história do Majestoso em mata-matas:

1962 – Quartas de final da Taça Estado de São Paulo

27/05 – São Paulo 2 x 0 Corinthians

03/06 – Corinthians 5 x 1 São Paulo

1973 – Semifinal do Torneio Laudo Natel

24/02 – São Paulo 0 x 1 Corinthians

1977 – Semifinal do Paulistão

02/10 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

1982 – Final do Paulistão

08/12 – São Paulo 0 x 1 Corinthians

12/12 – Corinthians 3 x 1 São Paulo

1983 – Final do Paulistão

11/12 – São Paulo 0 x 1 Corinthians

14/12 – Corinthians 1 x 1 São Paulo

1987 – Final do Paulistão

26/08 – Corinthians 1 x 2 São Paulo

30/08 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

1990 – Final do Brasileirão

13/12 – Corinthians 1 x 0 São Paulo

16/12 – São Paulo 0 x 1 Corinthians

1991 – Final do Paulistão

08/12 – Corinthians 0 x 3 São Paulo

15/12 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

1994 – Semifinal da Copa Conmebol

02/12 – Corinthians 3 x 4 São Paulo

09/12 – São Paulo 2 (5) x 3 (4) Corinthians

1998 – Final do Paulistão

03/05 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

10/05 – São Paulo 3 x 1 Corinthians

1999 – Semifinal do Paulistão

06/06 – Corinthians 4 x 0 São Paulo

09/06 – São Paulo 1 x 1 Corinthians

1999 – Semifinal do Brasileirão

28/11 – São Paulo 2 x 3 Corinthians

05/12 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

2000 – Semifinal do Paulistão

28/05 – São Paulo 3 x 1 Corinthians

03/06 – Corinthians 0 x 2 São Paulo

2002 – Semifinal da Copa do Brasil

24/04 – São Paulo 0 x 2 Corinthians

01/05 – Corinthians 1 x 2 São Paulo

2002 – Final do Rio-São Paulo

05/05 – São Paulo 2 x 3 Corinthians

12/05 – Corinthians 1 x 1 São Paulo

2003 – Final do Paulistão

16/03 – Corinthians 3 x 2 São Paulo

22/03 – São Paulo 2 x 3 Corinthians

2009 – Semifinal do Paulistão

12/04 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

19/03 – São Paulo 0 x 2 Corinthians

2013 – Semifinal do Paulistão

05/05 – São Paulo 0 (3) x 0 (4) Corinthians

2013 – Final da Recopa Sul-Americana

03/07 – São Paulo 1 x 2 Corinthians

17/07 – Corinthians 2 x 0 São Paulo

2017 – Semifinal do Paulistão

16/04 – São Paulo 0 x 2 Corinthians

23/04 – Corinthians 1 x 1 São Paulo

2018 – Semifinal do Paulistão

25/03 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

28/03 – Corinthians 1 (5) x 0 (4) São Paulo