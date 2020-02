Lugano vê Corinthians beneficiado pela arbitragem: “É normal”

Confira este e outros vídeos em

O ex-zagueiro Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, passou pela zona de entrevistas do Morumbi para criticar o juiz de Douglas Marques das Flores na noite deste sábado. De acordo com o uruguaio, o Corinthians é sistematicamente favorecido pela arbitragem.

“Desde que voltei ao Brasil, cada clássico contra o Corinthians é um pênalti que não dão, uma expulsão injusta. Mas isso é normal. É um time que, nesse aspecto, tem muita influência. Flamengo e Corinthians, no Brasil, têm vantagem. A sequência de erros decisivos contra o São Paulo é incrível. Sempre em momentos chave, parece estratégico”, declarou.

Com vasta experiência na seleção uruguaia e no futebol europeu, Diego Lugano não afirmou de maneira clara que o São Paulo é prejudicado deliberadamente pelas arbitragens. No entanto, deixou claro que considera “muita coincidência” a série de partidas com erros dos juízes. E projetou alterações institucionais.

“Talvez o São Paulo deva mudar a forma de se comunicar com federações e arbitragem. É sempre um time correto, formal e que mantém os valores, mas, desse jeito, pelo menos no Brasil, não está dando. Cuca, Aguirre e Bauza me falavam: o único time grande no mundo sempre roubado é o São Paulo. Já é algo desesperador”, disse.

O uruguaio ainda se disse insatisfeito com o modelo do futebol atual. “Os caras (árbitros) querem poder desmedido sobre os destinos de dois times. É o grande erro do futebol: dá demasiado poder para uma corporação e vira refém. É difícil, com a minha experiência, acreditar a que a última sequência de jogos do São Paulo seja casualidade”, reiterou.