Clubes são notificados sobre portões fechados em jogos no Morumbi e Arena Corinthians

Os jogos da 10ª rodada do Campeonato Paulista neste final de semana, realizados na cidade de São Paulo, deverão ter portões fechados como medida preventiva contra a disseminação do coronavírus.

Desta forma, o clássico entre São Paulo e Santos e o jogo entre Corinthians e Ituano, no estádio do Morumbi e na Arena de Itaquera, respectivamente, não receberiam torcida.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo Santos e o Ituano. Já a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não se manisfestou sobre o assunto.

O Corinthians emitiu um comunicado e cita que aguarda uma posição da FPF:

O Sport Club Corinthians Paulista aguarda definição da Federação Paulista de Futebol e demais órgãos sobre a realização com portões fechados da partida entre Corinthians e Ituano, marcada para as 16h de domingo (15/3), na Arena Corinthians. O clube já suspendeu a venda de ingressos para o jogo e tão logo as informações sejam confirmadas oficialmente fará novo comunicado sobre o procedimento para os detentores de ingressos.