Igor Gomes e Yuri Alberto fazem duelo de crias da base no San-São

Ainda sem vencerem clássicos em 2020, São Paulo e Santos duelam neste sábado, às 19h, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo deve colocar frente a frente Igor Gomes e Yuri Alberto, ambos revelados pelas categorias de base dos respectivos clubes e que ganham cada vez mais espaço nas equipes.

Do lado do Tricolor, Igor Gomes desbancou o experiente e querido pela torcida Hernanes, garantindo uma vaga no meio-campo ao lado de Daniel Alves. O jogador de 20 anos trouxe maior mobilidade e dinamismo ao setor intermediário da equipe do Morumbi e tem sido peça chave no time de Fernando Diniz.

Igor Gomes perdeu o início de temporada no São Paulo, já que disputou o torneio pré-olímpico com a Seleção Brasileira sub-23. Desde que retornou, o meio-campista entrou na equipe titular e não saiu mais. São cinco partidas em 2020, com um gol marcado, justamente na vitória do Tricolor sobre a LDU, pela Libertadores.

Já do lado do Alvinegro Praiano, Yuri Alberto foi uma das gratas surpresas do time neste início de temporada. O jogador foi testado por Jesualdo Ferreira ao lado de Eduardo Sasha e Soteldo no ataque e seu estilo de jogo garantiu mais presença de área a uma equipe que vinha com dificuldades para balançar as redes.

A primeira oportunidade que Yuri Alberto recebeu como titular foi no clássico com o Palmeiras, quando foi um dos melhores em campo no Pacaembu. Na sequência, permaneceu no time que enfrentou o Defensa y Justicia, pela Libertadores, e foi um dos destaques na vitória sobre o Mirassol, no Paulistão, com um gol e uma assistência.

Na última rodada do estadual, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-SP. No momento, o Tricolor ocupa a liderança do grupo C, com 15 pontos. Já o Santos bateu o Mirassol e, com o triunfo, chegou aos 15 pontos, na primeira colocação da chave A.