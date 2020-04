Há 23 anos, Corinthians goleava o Palmeiras com show de Donizete Pantera

Em tempos de pandemia e paralisação nas atividades do futebol, resta ao fã de futebol recordar jogos marcantes de seus times. Neste domingo, o torcedor do Corinthians pode comemorar exatos 23 anos de uma goleada marcante em cima do Palmeiras, seu maior rival.

No dia 19 de abril de 1997, o Dérbi era válido pelo Campeonato Paulista. As duas equipes lideravam seus respectivos grupos com certa folga, mas lutavam pela liderança geral da competição para obter vantagem no quadrangular final.

Ao contrário do que o placar final reflete, o primeiro tempo foi de equilíbrio no duelo disputado no Estádio do Morumbi. O Corinthians foi quem saiu em vantagem, aos 21 minutos. Em cobrança de pênalti, Marcelinho deslocou Velloso para marcar o seu 99º gol pelo Timão e abrir o placar. Ainda antes do intervalo, entretanto, Djalminha bateu falta com categoria e igualou o marcador aos 45.

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians conseguiu se impor no jogo e logo começou a abrir vantagem. Donizete, o protagonista da noite, marcou o seu primeiro depois de aproveitar a falha de Agnaldo dentro da área e mandar a bomba, sem chances para Velloso. Na sequência, cinco minutos depois, foi a vez de Mirandinha balançar as redes.

Mesmo com vantagem tranquila, o Alvinegro não diminuiu o ritmo, e Donizete marcou mais duas vezes, aos 27 e aos 29, emplacando 5 a 1 no marcador sob os gritos de “olé” da Fiel. Sem conseguir reagir, o Palmeiras só conseguiu balançar as redes mais uma vez, já aos 42, com Marquinhos.

No decorrer do campeonato, os quatro grandes foram ao quadrangular final. Com as vitórias sobre Santos e Palmeiras, e o empate com o São Paulo, o Corinthians tornou-se campeão do Paulista de 1997, o seu 22º título da competição.

