Guiados pelo amor, Jadson e Hernanes fazem duelo de meias no Majestoso

O Majestoso deste domingo reúne dois times em construção para a temporada e já com algumas decepções, mas as coincidências entre Corinthians e São Paulo, rivais em campo a partir das 19h (de Brasília), na Arena, também são positivas. A principal delas está no meio-campo, onde dois armadores na fase final da carreira atuam pelo clube que mais amaram na carreira.

Mais velho da dupla e mandante, Jadson não foi criado no Terrão e passou até pelo rival antes de desembarcar no Parque São Jorge, em 2014. Desde então, porém, criou um laço tão forte com o clube que, mesmo com hiato de um ano na China, considera as quatro temporadas e meia no Timão tão marcantes quanto as oito pelo Shakhtar Donetsk-UCR, onde briga para ser o maior ídolo da história dos ucranianos.

“Sou muito grato a todos os clubes em que eu joguei. Foi muito marcante minha passagem no Shakhtar, campeão da Uefa, vários títulos nacionais. Tive bons anos lá. E aqui no Corinthians tem muitas conquistas também. Sou muito grato a todos, mas é claro que o Shakhtar e o Corinthians marcaram mais”, disse o camisa 10 à Gazeta Esportiva, no ano passado.

Remanescente dos títulos e das fases ruins, principalmente no segundo semestre do ano passado, quando foi pilar para o time chegar à final da Copa do Brasil e evitar rebaixamento, o camisa 10 busca ainda seu primeiro gol na temporada. “Logo, logo eu faço o primeiro e aí deslancha novamente (risos)”, prometeu o atleta.

Do outro lado, Jadson terá pela frente talvez o maior alicerce de um time sem norte no momento. Hernanes, o Profeta para o torcedor tricolor, ainda busca o melhor caminho para guiar o seu povo depois da eliminação precoce na Copa Libertadores da América, contra o Talleres-ARG, em pleno Morumbi. Não há dúvida, porém, que a direção passa pelos pés do armador.

Autor já de dois gols em sete jogos no ano, mesmo longe da sua melhor condição física, Hernanes vai entrar na casa do rival tricolor pela primeira vez na carreira. Recolhendo os cacos resultantes da queda no torneio continental, Hernanes, nascido e criado torcedor são-paulino, sabe que uma vitória inédita na Arena alvinegra pode clarear o percurso.