Guarani e Novorizontino ficam apenas no empate em Campinas

Sob um forte calor em Campinas, Guarani e Novorizontino empataram por 1 a 1 neste sábado em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Jogando com o apoio de sua torcida, o Bugre não demorou para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Igor Henrique aproveitou o cruzamento de Lucas Crispim para cabecear a bola pro fundo do gol. Cinco minutos depois, quase veio o segundo, mas a batida de Bruno Silva balançou a rede do lado de fora da meta. Porém, os visitantes reagiram e aos 34 minutos alcançaram o empate. Após cobrança de escanteio, Bruno Aguiar aproveitou o rebote da grande defesa do goleiro para estufar as redes

Na segunda etapa, o jogo caiu de rendimento. Os dois times tiveram muitas dificuldades para furar a marcação e não conseguiram assustar as metas adversárias. Assim, a partida terminou empatada.

Com o resultado, o Guarani segue na liderança do Grupo D, com nove pontos, mas pode cair para vice caso o Corinthians vença na rodada. Já o Novorizontino ocupa a terceira posição do grupo B, com dez pontos, e pode ver a distância em relação aos líderes do grupo aumentar.