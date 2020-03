Pivô de confusão, goleiro bugrino acusa Roger de “arrumar briga todo jogo”

Após o apito final que decretou a vitória do Guarani sobre a Ponte Preta pela 10ª rodada do Paulistão, nesta segunda-feira, uma confusão tomou conta do Brinco de Ouro da Princesa. Roger, atacante da Macaca, foi tirar satisfação com o goleiro bugrino Jefferson Paulino e iniciou uma briga generalizada, que culminou na expulsão do centroavante. Em entrevista ao canal Premiere na saída de campo, o arqueiro do time da casa explicou que um chapéu após o fim da partida foi o que iniciou o alvoroço.

“Não houve nada. O jogo estava parado, eu dei um chapéu nele, mas não foi desrespeito. Ele (Roger) tenta arrumar briga todo jogo, a gente tem que ser exemplo. Mas eu estou feliz pela vitória histórica. Demos um passo importante na classificação”, afirmou Jefferson Paulino.

Chamado por Tite na última convocação da Seleção Brasileira, Ivan, goleiro da Ponte Preta, não participou da confusão, mas lamentou o ocorrido e o revés de sua equipe.

“Lamentável (a briga) porque é um resultado que a gente não esperava, saímos ganhando de 2 a 0 e agora não adianta ficar brigando. O campeonato não acabou, tem duas rodadas e a gente tem que reverter isso aí”, disse.

No último jogo do Campeonato Paulista antes da paralisação por tempo indeterminado devido ao coronavírus, a Ponte Preta foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, mas levou a virada no segundo tempo. Agora, a Macaca é a lanterna do Estadual, com apenas sete pontos, enquanto o Bugre, com 16, é o vice-líder do Grupo D e está com a classificação para as quartas de final da competição bem encaminhada.