Empate do Corinthians garante classificação de São Paulo e Red Bull Bragantino

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Ituano, neste domingo, foi ruim para o Timão, mas foi um ótimo resultado para São Paulo e Red Bull Bragantino. Com o placar em Itaquera, o Tricolor Paulista e o Massa Bruta garantiram vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista com duas rodadas de antecedência.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último sábado, o São Paulo precisava apenas que o Ituano não vencesse a Timão. Na liderança do Grupo C com 18 pontos, os comandados de Fernando Diniz já não podem mais serem ultrapassados por Inter de Limeira (terceiro colocado com 11) e Ituano (lanterna do grupo com 10).

Já o Red Bull Bragantino lidera o Grupo D com 17 e pode ser ultrapassado apenas pelo Guarani, que tem 13 pontos e ainda joga na rodada. O Corinthians, com 11, pode até igualar a pontuação do Massa Bruta, mas não consegue superá-lo no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. O Timão venceu apenas duas vezes na competição, enquanto o time do interior paulista já venceu cinco.

Desta forma, o São Paulo joga as últimas duas rodadas da competição de olho apenas em confirmar a liderança. Os próximos compromissos serão contra o Red Bull Bragantino em casa e contra o Guarani, em Campinas.

Já o Corinthians joga a vida para buscar o segundo lugar do Grupo D e conseguir a vaga no mata-mata. Na próxima rodada, o duelo será contra o rival Palmeiras, em Itaquera. Na última, o Alvinegro decide contra o Oeste, na Arena Barueri.

Vale lembrar que, devido ao aumento de casos confirmados de coronavírus no país, a Federação Paulista de Futebol fará uma reunião com os clubes, nesta segunda-feira, para discutir sobre a sequência dos campeonatos do estado, incluindo o Campeonato Paulista.