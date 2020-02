Em busca da liderança, Ponte Preta visita a Inter de Limeira

Embalada após vitória sobre o Corinthians na última rodada, a Ponte Preta parte para mais um desafio neste Campeonato Paulista. Desta vez, o adversário é a Inter de Limeira, nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), em Limeira.

Os dois times estão em segundo lugar de seus respectivos grupos. No Grupo A, a Macaca está apenas a um ponto atrás do Santos e, em caso de vitória, assume a ponta, visto que o Peixe perdeu na rodada. Já os donos da casa, que vêm de derrota, estão no Grupo C, quatro pontos atrás do líder São Paulo.

Em outro jogo desta segunda-feira, Botafogo e Mirassol se enfrentam em Ribeirão Preto, às 20h. Os dois times buscam vencer pela primeira vez neste Campeonato Paulista. Os donos da casa, que ocupam a última posição do Grupo B, somaram apenas um ponto até aqui, enquanto os visitantes acumulam três e se encontram na terceira colocação do Grupo C.

