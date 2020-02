5 /6 /6

JONAS CAMPOS: São dois trabalhos novos, ainda no início. Mas o Corinthians de Tiago Nunes, que na semana que vem já estreia na Libertadores, tem a necessidade de uma resposta mais rápida em relação ao Santos de Jesualdo Ferreira. Em Itaquera, com apoio da torcida, acredito no Timão: 2 a 1.- Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press