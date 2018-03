Corinthians tenta reverter desvantagem e evitar eliminação precoce

Atual campeão paulista, o Corinthians precisa de uma vitória sobre o Bragantino, a partir das 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira, em Itaquera, para seguir vivo na edição de 2018 do torneio estadual. Mesmo jogando no Pacaembu, por opção do adversário, o time paulistano largou com uma derrota por 3 a 2 nas quartas de final.

Dessa maneira, o Corinthians conta com uma vitória por dois gols de diferença para avançar à próxima fase sem a necessidade dos pênaltis. A necessidade fez o técnico Fábio Carille mudar a sua formação e voltar a recorrer a um centroavante, o que havia abolido desde a importante vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na etapa de grupos.

O escolhido para comandar o ataque corintiano será novamente Júnior Dutra, no lugar do desgastado Emerson Sheik, veterano escalado por Carille nos últimos jogos. A alteração alegrou o meia Rodriguinho, que já lamentou publicamente da ausência de um homem de referência. Ao seu lado, ele terá a companhia do jovem Mateus Vital, que ganhou a vaga de Romero, e não de Jadson, ainda fora de combate.

Carille também se preocupou com o seu sistema defensivo depois de sofrer três gols do Bragantino. O experiente Ralf, mais alto e em condições de colaborar com o jogo aéreo, arma utilizada pelo rival em dois dos três gols do primeiro jogo, ocupará o posto de Gabriel, que vinha bem.

“Ele é um cara que estuda bastante a equipe adversária, sabe encontrar opções de acordo com o adversário, isso é importante. Temos de nos adaptar rápido, estamos em um outro esquema, é não perder nossas características para tentar fazer bons jogos e voltar a vencer”, avaliou o atacante Clayson.

Do outro lado, o técnico Marcelo Veiga ainda não sabe se poderá mandar o meia Léo Jaime a campo. A tendência é manter a equipe que foi bem-sucedida no jogo de ida. “A nossa dúvida é saber se ele vai para o jogo ou não. Já fez um trabalho. Vamos ver se vai se comportar bem. Se não jogar, colocaremos o Ítalo”, avisou.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BRAGANTINO

Local: Estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 22 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Tatiane Saciloti dos Santos Camargo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra

Técnico: Fábio Carille

BRAGANTINO: Alex Alves; Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, William Schuster, Vitinho, Danilo Bueno e Léo Jaime (Ítalo); Matheus Peixoto

Técnico: Marcelo Veiga