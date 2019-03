Corinthians recebe o Santos e tenta abrir vantagem na semi do Paulista

Corinthians e Santos começam a definir um finalista do Campeonato Paulista na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena, em Itaquera. Por ter melhor campanha até a fase de semifinal, o Peixe ganhou a vantagem de definir o confronto como mandante, na semana que vem. mas terá de aguentar o ímpeto do Timão em seus domínios para chegar bem ao embate no Pacaembu.

Fora de campo, as polêmicas já cercam o clássico. Na última quinta-feira, o presidente do Santos, José Carlos Peres, provocou os rivais de domingo e falou em “matar os gambás”. “Agora é bola para frente. Vamos ser campeões. Segunda-feira todos no Pacaembu, vamos esgotar e fazer grande jogo no primeiro e no segundo nós matamos os gambás de vez”, afirmou o mandatário, em tom de brincadeira.

Ainda assim, e mesmo com o pedido de desculpas de Peres, os corintianos citaram a “surpresa” com a provocação e pregaram respeito, mas igualmente enfatizando a necessidade de uma resposta dentro de campo. “Pegou de surpresa, ainda mais véspera de um clássico. Mas isso aí é coisa que acontece internamente, tem que dar a resposta dentro de campo. Fora de campo não adianta nada”, falou Ralf.

“Antigamente era normal a gente ver, seja presidente ou jogador durante a semana. Futebol mudou, tem que ter respeito, é uma opinião dele estar se expressando dessa forma. A gente tem que permanecer calmo porque, de repente, esse posicionamento deles é para desestabilizar também. Tem que focar durante a semana no trabalho, trabalhar bem para fazer um grande papel e uma grande vitória”, concluiu Júnior Urso.

Em campo e de volta de suas respectivas seleções nacionais, Derlis González, Soteldo e Cueva estão à disposição de Sampaoli para o confronto. Gustavo Henrique vai ser preservado por causa de uma lesão sofrida contra o Red Bull, nas quartas de final. Lucas Veríssimo e Luiz Felipe brigam pela vaga.

Pelo lado corintiano, a maior novidade também chegou da Seleção: o lateral direito Fagner, que esteve com Tite e companhia para dois amistosos na Europa, retoma a condição de titular para o embate. Carille fez mistério a respeito da escalação, mas é possível que Sornoza retome a vaga perdida para Jadson no meio da semana. Vagner Love será mantido na equipe titular.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x SANTOS



Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 31 de março de 2019, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo

VAR: Rodrigo Guarizo, auxiliado por Fabrício de Moura e Thiago Peixoto

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza (Jadson); Vagner Love, Clayson e Gustagol

Técnico: Fábio Carille



SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo) e Felipe Jonathan; Alison, Pituca, Sánchez e Jean Mota; Cueva e Derlis

Técnico: Jorge Sampaoli