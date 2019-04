Briga entre são-paulinos e corintianos tem ao menos 14 feridos

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, com torcida única, São Paulo e Corinthians disputam a final do Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi. No período da manhã, um confronto entre torcedores dos dois clubes deixou, pelo menos, 14 feridos.

O embate entre são-paulinos e corintianos ocorreu no município de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Vídeos e fotos publicados na Internet mostram a confusão – é possível ver correria e muitos torcedores armados, alguns com o rosto coberto.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, quatro torcedores acabaram baleados e dois, esfaqueados. Os feridos foram levados a hospitais e 11 pessoas terminaram presas. Uma das possibilidades cogitadas é que o confronto tenha sido marcado por meio da Internet.

Nos dias que antecederam a primeira final do Campeonato Paulista, o Corinthians ameaçou não entrar em campo caso seu ônibus fosse apedrejado na chegada ao Morumbi. O veículo, no entanto, entrou no estádio sem problemas na tarde deste domingo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com