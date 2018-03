Com Rodrigo Caio, São Paulo divulga lista de relacionados para enfrentar o Linense

Neste domingo, o São Paulo vai enfrentar o Linense pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor vai em busca da reabilitação no Estadual, pois não vence há três jogos, mas vem de vitória diante do CRB pela Copa do Brasil.

O clube divulgou neste sábado a lista de relacionados para encarar o time de Lins. Rodrigo Caio, era dúvida, por sentir lesão na coxa, foi confirmado e deve ser titular na partida. Dorival Júnior realizou treinamento tático e fez ajustes na movimentação dos jogadores e nas cobranças de bolas paradas e ofensivas.

Porém, o goleiro Sidão, o zagueiro Anderson Martins e o volante Jucilei estão fora do confronto com lesões. Além disso, Morato está aprimorando forma física após cirurgia para reconstrução de ligamento do joelho.

O São Paulo é o líder do Grupo B do Paulistão, com 11 pontos. Entretanto, caso não vença, pode perder as primeiras colocações e sai da zona de classificação para as quartas de final.

Confira a lista com os atletas relacionados

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com