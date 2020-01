Com gramado do Allianz em reforma, Palmeiras terá Choque-Rei em Araraquara

O Palmeiras já definiu qual será o palco do seu primeiro clássico de 2020. Sem poder contar com o Allianz Parque, que passa pela mudança do gramado natural para o sintético, o Verdão optou por enviar o confronto com o São Paulo para Araraquara, na Arena Fonte Luminosa.

Marcado para o próximo dia 26 de janeiro, o Choque-Rei já teve o local definido no site da Federação Paulista de Futebol. A partida acontecerá às 16h (de Brasília) e não contará com torcida visitante, conforme medida imposta pelo Ministério Público de São Paulo.

De técnico novo, o Palmeiras se prepara para os primeiros compromissos da temporada em Orlando, disputando a Copa Flórida. Na madrugada desta quinta-feira, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo levou a melhor sobre o Atlético Nacional nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar. No próximo sábado, o Verdão encara o New York City, às 16h (de Brasília).

O São Paulo, por sua vez, já treina no CT da Barra Funda após realizar parte da pré-temporada em Cotia, onde fica o complexo das categorias de base do clube. O time comandado por Fernando Diniz já disputou dos jogos-treinos, um contra a Caldense, adversário que foi goleado por 6 a 1, e outro contra o Juventus, que derrotou o Tricolor por 1 a 0.