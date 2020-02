Clássico entre Santos e Palmeiras pelo Paulistão tem local alterado

O clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, sofreu uma alteração de local. Agora, o duelo, que antes seria disputado na Vila Belmiro, ocorrerá no Pacaembu. A mudança foi confirmada pela Federação Paulista nesta terça-feira.

A alteração, solicitada pelo Alvinegro Praiano, foi possível graças a mudança da data do confronto entre Corinthians e Santo André. O jogo do Timão estava originalmente agendado para o dia 29 de fevereiro, sábado, mesmo dia do clássico, mas foi remarcado para quarta-feira, dia 26.

No estado de São Paulo, a Polícia Militar não permite que partidas de rivais sejam realizadas no mesmo dia e na mesma cidade. Assim, as datas anteriores impediriam que o Santos mandasse o clássico contra o Verdão na capital paulista.

No momento, o Peixe lidera o Grupo A do Paulistão, com 11 pontos conquistados, cinco a mais que a segunda colocada Ponte Preta. Já o Palmeiras soma 13 pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B, que tem o Santo André como líder, com 15.