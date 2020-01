Choque-Rei terá o encontro das duas melhores defesas do Brasil em 2019

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo em mais um Choque-Rei, o 323º da história, com alguns temperos especiais. Um deles é o fato de a partida reunir na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, as duas melhores defesas do Brasil no ano passado.

De um lado, Arboleda e Bruno Alves serão os pilares do sistema defensivo tricolor. Contando com a dupla de zaga, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro como o time que menos levou gols ao longo das 38 rodadas – foram apenas 30.

Do outro lado, o Palmeiras entrará em campo com uma zaga remodelada. Felipe Melo, que em 2019 atuou como primeiro volante, função que se acostumou a exercer durante toda a sua carreira, agora é parceiro de Gustavo Gómez na defesa e terá de provar que pode ser o titular da posição, conforme Vanderlei Luxemburgo projeta.

O Palmeiras encerrou a última temporada como a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Athletico-PR, comandado por Tiago Nunes, hoje no Corinthians, o time alviverde sofreu apenas 32 gols, ostentando uma média de menos de um gol sofrido por partida.

Nesta nova temporada, o grande desafio das duas defesas será manter a consistência mesmo com um estilo de jogo mais propositivo. Palmeiras e São Paulo iniciaram 2020 buscando o gol a todo momento, fazendo questão de manter a posse de bola e criando inúmeras oportunidades de gols na primeira rodada do Campeonato Paulista. Obviamente, esse estilo de jogo deixa a zaga mais exposta, e por isso Arboleda, Bruno Alves, Felipe Melo, Gustavo Gómez e todo o sistema defensivo das duas equipes terão de ficar ainda mais ligados caso queiram continuar com essa notável solidez.