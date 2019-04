Choque-Rei no Allianz tem Palmeiras 100% e gols por cobertura

O confronto entre Palmeiras e São Paulo, marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, será a oitava edição do Choque-Rei no Allianz Parque. Diante do adversário tricolor, o time da casa defende um retrospecto de 100% de aproveitamento, com dois históricos gols por cobertura.

O antigo Estádio Palestra Itália, fechado para uma profunda remodelação em 2010, foi reaberto como Allianz Parque em 2014. Desde então, em sete confrontos com o São Paulo, o Palmeiras alcançou sete vitórias, com 21 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O primeiro Choque-Rei na moderna arena, válido pelo Campeonato Paulista de 2015, entrou para a história. Da intermediária, Robinho aproveitou rebatida do goleiro Rogério Ceni e encobriu o ídolo são-paulino, enquanto Rafael Marques fez dois na vitória por 3 a 0.

O time alviverde marcou outro golaço contra o adversário tricolor na edição de 2017 do Campeonato Paulista. Dudu, também de longe, encobriu o adiantado goleiro Denis e Tchê Tchê e Guerra completaram o marcador em um novo triunfo por 3 a 0.

A equipe tricolor não conseguiu nem marcar gols contra o Palmeiras em quatro das sete partidas disputadas no Allianz Parque. Na única vez em que anotou mais de uma vez no mesmo jogo, acabou goleada por 4 a 2, pela edição de 2017 do Campeonato Brasileiro.

Adversários na semifinal do Campeonato Paulista 2019, Palmeiras e São Paulo empataram por a 0 a 0 no Morumbi. Assim, o time vencedor neste domingo garante vaga na decisão do torneio estadual, e uma nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

Confira o retrospecto do Choque-Rei no Allianz Parque:

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2015) – Gol por cobertura Robinho

Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2015)

Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2016)

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2017) – Gol por cobertura de Dudu

Palmeiras 4 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2017)

Palmeiras 2 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2018)

Palmeiras 3 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2018)