Após polêmicas no Gre-Nal, Luan e Sasha se reencontram no clássico paulista

A rivalidade entre Corinthians e Santos terá um ingrediente extra neste domingo, quando as duas equipes se enfrentam pela primeira vez em 2020. Titulares em seus times, Luan e Eduardo Sasha se reencontram em solo paulista após polêmicas acumuladas desde a época que defendiam Grêmio e Internacional, respectivamente.

O primeiro capítulo da rixa entre os dois jogadores aconteceu em 2016, na final do Campeonato Gaúcho. Sasha marcou um gol na decisão e dançou valsa com a bandeirinha de escanteio do Beira-Rio, em alusão aos 15 anos sem título nacional do Grêmio.

No entanto, naquela mesma temporada o Tricolor Gaúcho sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Após a conquista, Luan não deixou barato e respondeu Sasha.

“Queria mandar um recado para as pessoas que falaram muito mal da nossa equipe, pessoal dançou valsa aí e os c…Na final do Gauchão, o Sasha fez um gol e começou a gritar que aqui não é Grêmio. Ele tem razão, lá não é Grêmio. A gente está campeão e isso que importa. Falar para ele não falar essas coisas e que ele é um c…”, disparou o atacante.

Os xingamentos de Luan não pararam por aí. Após a conquista da Libertadores de 2017, o atacante do Grêmio fez questão de mandar novo recado para o jogador do Inter: “O Grêmio é campeão, e o Sasha é um c…”.

Um dia depois, Sasha utilizou seu Instagram para rebater Luan. O jogador do Colorado bateu na tecla de que não desrespeitou nenhum atleta do Grêmio.

“Sobre a declaração de ontem? Só posso ter pego alguma namoradinha dele, o cara não me esquece. Vou mandar fazer um quadro e entregar para ele. Aí quando lembrar de mim é só olhar a foto. Mas não confunde, eu gosto de mulher. O lamentável disso tudo é que jamais desrespeitei alguém e não irei fazer isso. Porque não preciso me rebaixar a esse nível de pessoal. Aproveita teu momento sem pensar em mim. Pior que não saber perder é não saber ganhar”, escreveu o atacante.

Nesta quarta-feira, Sasha concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e falou sobre o encontro com Luan neste domingo, no clássico entre Santos e Corinthians.

“O reencontro já teve. Vai ser mais um jogo, mais um clássico. Vamos entrar da mesma forma que entramos em todos os jogos, focando na vitória. Rivalidade sempre tem, mas não por mim e por ele, e sim por ser Santos e Corinthians”, afirmou o atacante.

Após três rodadas disputadas no Campeonato Paulista, o Corinthians é o segundo colocado do grupo D, com quatro pontos somados. Do outro lado, o Santos está na liderança da chave A, com sete pontos conquistados.