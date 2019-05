Unifacisa vence Jogo 3 contra o São Paulo e fica a um triunfo do NBB

Neste domingo, a Unifacisa deu um passo importante rumo ao título da Liga Ouro 2019 e, consequentemente, rumo ao acesso ao NBB (Novo Basquete Brasil). Jogando em casa, o time paraibano fez a valer a força da torcida e derrotou o São Paulo pelo placar de 71 a 66, no Jogo 3 das finais. Sendo assim, a equipe de Campina Grande fica a uma vitória do caneco.

O quarto, e possivelmente derradeiro, encontro entre as equipes está marcado para a próxima terça-feira, dia 28 de maio. Novamente na capital paraibana, a bola irá subir às 19h30 (no horário de Brasília). O Tricolor precisa de um triunfo para levar a série ao Jogo 5, no Morumbi.

Os destaques da partida ficaram por conta do armador norte-americano Barnes, cestinha com 20 pontos, e o pivô Pezão, que, além dos 16 pontos anotados, também contribuiu com 13 rebotes para o time anfitrião. Pelo lado paulista, quem chamou a responsabilidade foram os também estadunidenses Stocks, com 19 pontos, e Jones, com 15 e mais 12 rebotes.

Dentro de quadra, o duelo foi equilibrado. Até o fim do primeiro quarto, as equipes se alternaram na liderança do placar. Contudo, foi o São Paulo que terminou na frente, vencendo por 17 a 14. O domínio tricolor continuou no segundo, mas, no fim do terceiro quarto, os donos da casa enfim reagiram e conseguiram igualar o marcador. No último tempo, os paraibanos assumiram a dianteira e não largaram mais, colocando uma mão na taça da Liga Ouro 2019.