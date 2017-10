Torneio preparatório para o NBB reúne seis times em Belo Horizonte

A próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB) se inicia apenas no dia 4 de novembro, mas seis equipes que estarão na disputa entrarão em ação antes. Pela primeira vez, a Liga Nacional de Basquete (LNB) organizou um torneio de pré-temporada, juntamente com a Avianca, uma das patrocinadoras do NBB.

A Copa Avianca será realizada entre os dias 25 e 31 de outubro, em Belo Horizonte. Seis times participarão da disputa: Flamengo, Vasco, Botafogo, Solar Cearense, Universo/Vitória e Minas.

Todas as equipes se enfrentam e cada dia de disputas contará com rodadas triplas. As duas melhores na fase de classificação duelam pelo título no dia 31, às 19h15 (de Brasília).

O presidente da LNB, João Fernando Rossi, não escondeu a felicidade por realizar uma competição com essa. “Será o primeiro torneio organizado junto a um patrocinador na história da LNB e isso nos enche de orgulho. Reuniremos grandes equipes, com grandes clássicos do basquete nacional, o que engrandece ainda mais essa iniciativa inédita”, declarou o dirigente.

Confira abaixo a tabela completa da competição, respeitando o horário de Brasília.

25/10 (quarta-feira)

16h – Vasco da Gama x Universo/Vitória

18h15 – Botafogo x Solar Cearense

20h30 – Minas Tênis Clube x Flamengo

26/10 (quinta-feira)

16h – Solar Cearense x Vasco da Gama

18h15 – Flamengo x Botafogo

20h30 – Universo/Vitória x Minas Tênis Clube

27/10 (sexta-feira)

16h – Botafogo x Vasco da Gama

18h15 – Flamengo x Botafogo

20h30 – Minas Tênis Clube x Solar Cearense

29/10 (domingo)

14h45 – Universo/Vitória x Solar Cearense

17h – Vasco da Gama x Flamengo

19h15 – Botafogo x Minas Tênis Clube

30/10 (segunda-feira)

16h – Solar Cearense x Flamengo

18h15 – Botafogo x Universo/Vitória

20h30 – Minas Tênis Clube x Vasco da Gama

31/10 (terça-feira)

14h45 – 5º colocado x 6º colocado

17h – 3º colocado x 4º colocado

19h15 – 1º colocado x 2º colocado (Final)