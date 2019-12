São Paulo bate o vice-líder Franca e assume a quarta posição no NBB

O São Paulo conquistou uma grande vitória no NBB durante a noite desta terça-feira. Visitando o Franca no Pedrocão, o Tricolor Paulista fez uma partida de igual para igual com o atual-campeão, levou a decisão para a prorrogação e venceu por 88 a 87.

Um dos principais destaques da competição, Georginho foi responsável direto pela vitória do São Paulo. O ala-armador fez a cesta derradeira do triunfo a poucos segundos do fim e somou seu oitavo duplo-duplo na temporada (23 pontos, 11 rebotes e seis assistências). Léo Meidl (18 pontos e seis assistências) também teve boa contribuição pelo time da capital paulista.

Pelo lado francano, David Jackson (24 pontos), Parodi (19 pontos) e Lucas Dias (13 pontos e sete rebotes) apareceram bem, mas não conseguiram evitar a derrota.

Com o resultado, o São Paulo foi aos 21 pontos e assumiu o quarto lugar. O Franca, por sua vez, amargou a segunda derrota seguida e se manteve na vice-liderança, com 23 pontos.

Na outra partida do dia, o Flamengo recebeu o Rio Claro na Arena Carioca 1 e venceu por 91 a 73. Os cariocas são os líderes da competição com 24 pontos, enquanto os paulistas figuram apenas em 12º, com 16.