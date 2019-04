Flamengo vence o Corinthians de novo e fica a uma vitória da semi no NBB

O Flamengo está a uma vitória da semifinal do NBB. Na noite desta quarta-feira, a equipe carioca venceu o Corinthians de novo, dessa vez por 79 a 60 e dentro de seus domínios, no Tijuca Tênis Clube, para fazer 2 a 0 na série melhor de cinco das quartas da competição.

Dono de 14 e 15 pontos, respectivamente, Balbi e Marquinhos comandaram as ações ofensivas do Flamengo em conjunto de Anderson Varejão, que contabilizou nove pontos e oito rebotes. Pelo lado do Corinthians, Parodi foi o grande destaque, sendo o cestinha de uma partida econômica com 17 pontos, além de nove assistências.

Imprimindo um ritmo intenso, o Corinthians começou bem e abriu oito pontos, mas o Flamengo reagiu no final do primeiro quarto e conseguiu empatar: 16 a 16. Os cariocas seguiram melhores no período seguinte e levaram a vitória parcial em um primeiro tempo fraco de ambos os times ao fazer 32 a 26.

Com um aproveitamento melhor dos dois ataques, o Flamengo ainda seguiu superior, aumentou a supremacia no placar e foi ao último quarto com 16 pontos de dianteira. O Corinthians, abatido, não conseguiu sequer ameaçar o rival carioca, que assegurou a vitória por 79 a 60.

Desse modo, o Flamengo pode fechar a série melhor de cinco neste sábado, quando recebe o Corinthians pela terceira partida das quartas de final às 14 horas (de Brasília), novamente no Tijuca Tênis Clube.